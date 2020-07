Hoe oud is jouw huis? Website brengt de leeftijd van dorpen en steden prachtig in kaart

Eindhovenaren weten waar dit is (foto: TU Delft). vergroot

Welk gebouw in je straat is het oudst? Welke Brabantse stad heeft het jongste centrum en hoeveel eigenaren van jouw huis gingen je eigenlijk voor? Een leuke website, opgemerkt door de lokale nieuwssite Indebuurt, brengt het antwoord overzichtelijk (en prachtig) in beeld.

Ron Vorstermans Geschreven door

De interactieve website bestaat al een tijdje en is ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Delft. De site gebruikt data van de openbare Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)-database om vrijwel alle bouw in geheel Nederland in beeld te brengen.

Zo kun je je eigen huis, straat of buurt onder de loep nemen (je postcode of adres kun je links invullen). Maar je kunt natuurlijk ook een duik in het verleden nemen van andere Brabantse plekken. Alle dorpen en steden worden op prachtige en driedimensionale wijze in kaart gebracht. Hoe blauwer de kleur van een gebouw, hoe nieuwer het is. De kleur rood wordt gebruikt voor oudere gebouwen.

Op de Brabantse kaart valt meteen op dat Eindhoven relatief veel nieuwbouw heeft vergeleken met Den Bosch. Ook Tilburg springt in het oog, met name door de ‘blauwe vlek’ die Reeshof voorstelt. Wat ‘oude glorie’ betreft, steelt Geertruidenberg de show: het oude stadscentrum is daar dieprood.