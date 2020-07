Boer Richard geniet van zijn waterbuffels en van waterbuffelworstenbroodjes

Boer boert goed met waterbuffels en het waterbuffelworstenbroodje vergroot

Een jaar geleden nam veehouder Richard Verschure uit Genderen een ingrijpend besluit. Hij ruilde al zijn koeien in voor waterbuffels. Van koeienboer werd hij waterbuffelboer en dat betekende ook dat hij z’n beesten ook opnieuw moest leren kennen. Een rund met een ander karakter is dan de Hollandse melkkoe en ook heel anders in de omgang. Want, als waterbuffels water zien, dan willen ze ook dat water in!

Rob Bartol Geschreven door

Een jaar na de start van de waterbuffelboerderij is de veestapel in Genderen al flink uitgebreid. “We zijn begonnen met 130 waterbuffels en inmiddels is de groep uitgegroeid tot zo’n tweehonderd dieren. Dat is inclusief drie stieren die hun werk heel goed doen”, vertelt Verschure. “Meer moeten het er niet worden. Niet te grootschalig. Het gaat goed zo.”

Richard Verschure geniet ervan als zijn waterbuffels in het water poedelen:

Na de overstap van Verschure, die vorig jaar landelijke aandacht trok, zijn er een paar boeren die ook hun koeien hebben ingeruild. “Enkele boeren hebben de overstap gemaakt of zijn dat van plan, maar die zijn op één hand te tellen. Er is op het moment veel vraag naar waterbuffelproducten, maar we moeten de markt niet overspoelen.”

In Brabant en daarbuiten zijn er wel wat kleine bedrijfjes die ook waterbuffels houden, maar dat is meer om ze te knuffelen en voor de kleinschalige productie van zuivel. Verschure is een van de weinigen die het grootschalig aanpakt. Een waterbuffelboerderij die ook nog eens veel belangstellenden trekt.

"Het waterbuffelworstenbroodje is ons nieuwste product."

“Mensen komen hier voorbij op de fiets, zien de waterbuffels in het water of in het weiland en komen vervolgens kijken. Door die toeloop zijn we onze producten ook in een winkeltje gaan verkopen en dat loopt heel goed, daar zijn we echt dankbaar voor.” Behalve de boerderijwinkel worden de producten ook verkocht op heel wat plekken in de gemeente Altena.

Van ijs en vla tot vlees. De waterbuffels lijken een waardige vervanger voor de koeien die Verschure vorig jaar wegdeed. “En we hebben ook weer een nieuw product”, benadrukt Verschure. “Dat is het waterbuffelworstenbroodje. We blijven vernieuwen en het waterbuffelworstenbroodje is ons nieuwste product.”

Of hij met zijn waterbuffelworstenbroodje ook wel wil meedoen aan de verkiezing van het lekkerste Brabantse worstenbroodje? “O, dat gaan we zeker winnen”, zegt hij met pretoogjes.

