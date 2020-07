Mensen uit provincie Antwerpen niet welkom bij Galderse Meren

Het wordt tropisch warm de komende dagen, dus mensen zullen waarschijnlijk massaal verkoeling zoeken. Dit kan bij de Galderse Meren in Breda, maar niet als je uit de provincie Antwerpen komt. Onze zuiderburen zijn daar even niet welkom vanwege het coronavirus.

In de provincie Antwerpen geldt sinds woensdag code oranje. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen sterk worden afgeraden. Inwoners van de Belgische provincie wordt daarom ook ontraden naar Nederland te gaan om bijvoorbeeld te winkelen of een café te bezoeken. Bij de Galderse Meren zijn ze dus ook niet welkom.

'Niet verslappen'

Ook in Breda zelf neemt het aantal besmettingen langzaam toe. De gemeente Breda wil daarom dat mensen alert zijn en de maatregelen strak naleven. “Het virus is nog steeds onder ons en als we nu gaan verslappen kan dat een grotere toename van besmettingen veroorzaken. Dat is het laatste wat we willen”, aldus burgemeester Paul Depla.