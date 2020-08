Ian maakt fietsen van hout: 'Het begon ooit als een grap'

Ian in zijn werkplaats (foto: Lola Zopfi). Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Foto: Lola Zopfi. Volgende Vorige vergroot 1/9 Ian in zijn werkplaats (foto: Lola Zopfi).

Als Ian Aspland komt aangefietst, zie je meteen dat zijn fiets niet zomaar een fiets is. Op de wielen, het zadel en het stuur na, is alles gemaakt van hout. Het idee begon eigenlijk als een grap samen met een vriend, maar hij heeft inmiddels drie fietsen gebouwd.

Lola Zopfi Geschreven door

"Het was eigenlijk heel makkelijk om te maken," vertelt de Ian, terwijl hij zijn creatieve werkplaats bij Microlab op Strijp-S in Eindhoven binnenloopt: "ik heb de meeste onderdelen gewoon bij bouwmarkten gekocht."

De 47-jarige Engelsman kwam ooit voor zijn werk naar Eindhoven en bleef er plakken omdat hij verliefd was geworden op de stad. In Microlab heeft hij een ruimte waar hij gebruik kan maken van de machines die daar staan, maar daar had hij wel een beetje hulp bij nodig. "Er lopen gelukkig meer mensen rond die iets aan het maken zijn. Daar heb ik veel tips van gekregen. Ik heb vroeger wel wat van mijn vader geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik een kastje moest repareren. Maar dit is wel de eerste keer dat ik echt iets groots maak van hout," vertelt hij.

"Het is echt fantastisch om lekker met mijn handen te kunnen werken."

Ian legt een nieuw stuk hout op de machine. Voorzichtig schuurt hij een stuk af. Het werken aan de fiets geeft hem veel ontspanning. "Ik werk in de zakenwereld, dus daar zijn veel discussies en je zit veel achter de computer. Maar zodra ik dan de werkruimte in loop en aan de slag ga met het hout, dan word ik rustig in mijn hoofd. Het is ook echt fantastisch om dan lekker met mijn handen te kunnen werken."

Ook tijdens de coronacrisis was het klussen aan de fiets de ideale bezigheid voor Ian. "Als het kon dan ging ik even mijn appartement uit om het hout uit te zagen. Ik ging vaak in het weekend of in de avond werken om zo even mijn hoofd leeg te maken. Dan hoefde ik niet te veel aan de coronacrisis te denken."

Ian laat zijn houten fiets zien aan voorbijgangers:

Wachten op privacy instellingen...

In de ruimte van Microlab heeft Ian zijn eigen werkkast. Zorgvuldig bergt hij zijn werkmateriaal weer op. Ian vindt het niet alleen leuk om met hout te werken, het is ook een bewuste keuze geweest om dit materiaal te gebruiken.

"Er bestaan wel fietsen van hout, maar die zijn gemaakt van één stuk hout uit een omgehakte boom. Ik wilde meer doen aan mijn CO2-voetafdruk, dus besloot ik om multiplex hout te gebruiken. Dat is ook hout, maar gerecycled. Het is veel sterker en tegelijkertijd flexibeler dus ik kan er alle vormen van maken."

De fietsen van Ian zijn nog niet te koop in winkels, maar het lijkt hem wel heel leuk om er meer te maken. Zo heeft hij ook al een houten e-bike gemaakt, "En er komt een driewieler aan speciaal voor mensen die niet goed hun evenwicht kunnen bewaren", vult hij aan.