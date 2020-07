Snelheidsduivels betrapt in Roosendaal, allebei rijbewijs kwijt

Foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant vergroot

Een motorrijder en een automobilist hebben het nogal bont gemaakt in Roosendaal. De autobestuurder reed met 114 kilometer per uur over een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De motorrijder scheurde met meer dan 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. Beide heren zijn hun rijbewijs kwijt.

De 40-jarige motorrijder reed niet alleen te hard op industrieterrein Majoppeveld. De man uit Oudenbosch haalde ook rechts in en maakte meerdere wheelies. Ook bleek zijn motor niet helemaal in orde te zijn. Het voertuig maakte te veel geluid en de verlichting voldeed niet aan de eisen.

De beginnend bestuurder reed op de Nelson Mandelaweg in Roosendaal. Het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant van de politie betrapte de automobilist uit Bergen op Zoom.

Als je de maximumsnelheid met 50 kilometer per uur overschrijdt, kun je je rijbewijs inleveren. Binnen de bebouwde kom is dit zelfs al vanaf 30 kilometer per uur.

