Een motorrijder is donderdagavond rond zeven uur op de voorkant van een bus ingereden. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De man reed op de rotonde bij Borkel op de N69. Hij verloor de macht over het stuur, vloog over de wegafscheiding en botste met zijn motor op de voorkant van een tegemoetkomend busje. De weg was korte tijd afgesloten.