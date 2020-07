Medewerksters van tankstation in Eindhoven overvallen, dader bedreigde hen met mes

Medewerksters van het BP-tankstation in de Eisenhowerlaan in Eindhoven zijn vrijdagochtend rond zes uur overvallen.

Signalement

De verdachte verdween richting de Berenkuil. "Er reed vlak na de overval veel politie in de omgeving rond", laat de ooggetuige weten. Toch wist de overvaller te ontkomen. De verdachte is een blanke man. Hij wordt ongeveer 25 jaar oud geschat. Hij is 1,80 meter lang en droeg grijze kleren en een grijze sjaal. Hij had een blauwe tas bij zich.