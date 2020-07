Jeroen (25) organiseert een 'First Dates' voor mensen met een beperking, net als hij

De 25-jarige Jeroen van den Bosch uit Handel heeft er genoeg van om single te zijn. Hij speelde daarom al een tijdje met een idee. Waarom geen 'First Dates', maar dan voor mensen die een beperking hebben, net als hij? "Ze moet wel van een borreltje houden."

Jeroen werkt al jaren bij restaurant Brownies&downieS in Veghel. Hij is tevreden, met alles eigenlijk, maar toch ontbreekt er iets in zijn leven. "Een vriendin", verzucht hij. Maar ja, als je een beperking hebt, is een vriendin die ook een beperking heeft niet een-twee-drie gevonden.