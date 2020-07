Huis beschoten In Helmond, voordeur en rolluiken beschadigd

Het beschoten huis in Helmond (foto: SQ Vision). vergroot

Een huis aan de Jan van der Spekstraat in Helmond is donderdagnacht beschoten. Buurtbewoners ontdekten vrijdagochtend beschadigingen in de voordeur en het rolluik voor het huis.

De bewoners waren op het moment van de beschieting niet thuis. Er is dan ook niemand gewond geraakt.

'Nog veel onduidelijk'

Volgens een politiewoordvoerder is er 'nog veel onduidelijk'. De technische recherche zoekt naar sporen. Agenten horen getuigen en er vindt een buurtonderzoek plaats.

Buurtbewoners ontdekten vrijdagochtend beschadigingen in de voordeur en het rolluik voor het huis (foto: SQ Vision). vergroot