Monsterfile op de A58 naar de kust: 'Iedereen heeft gewacht op deze dag'

Het is vrijdagochtend extreem druk op de A58 naar de kust. Tussen Breda en Vlissingen staat al lange tijd een bijzonder hardnekkige file, vol mensen die verkoeling willen zoeken aan de kust.

Vrijdagochtend gebeurde er een ongeluk op de A58, waardoor een rijstrook dicht ging. Hoewel die strook al een tijdje weer open was, zorgden de naweeën halverwege de ochtend alsnog voor veel problemen. Een woordvoerder van de ANWB liet weten: "Het is net een kurk in een fles. Het aanbod van verkeer is nu heel groot, dus dan stropt het daar. Het is heel druk met strandgangers. Je kunt merken dat iedereen op deze dag gewacht heeft."