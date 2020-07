Brand geblust op akker met stro in Reusel

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bestrijdt het vuur aan de Sleutelstraat in Reusel (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). De brand ontstond rond kwart over tien vrijdagochtend (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). De brandweer bestreed het vuur in Reusel (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 Brand op een akker vol stro in Reusel

Op een akker met stro aan de Sleutelstraat in Reusel woedde om kwart over tien vrijdagochtend een fikse brand. Rond kwart over twaalf was het vuur gedoofd en besloot de brandweer te vertrekken.

De brandweer schaalde op vanwege huizen met een rieten kap in de buurt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Omdat het vuur zich snel uitbreidde schaalde de brandweer op. Er was sprake van een complexe brand vanwege vliegvuur. Dat zijn brandende deeltjes die door de wind worden meegevoerd en het vuur kunnen verspreiden. Er waren twee bluswagens en drie zogenoemde waterwagens aanwezig.

Bij de brand in Reusel kwam veel rook vrij (foto: Dave Hendriks-SQ Vision). vergroot