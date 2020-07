Gasleiding geraakt bij rioleringswerkzaamheden in Prinsenbeek

Op de Velsgoed in Prinsenbeek is vrijdagochtend bij rioleringswerkzaamheden een gasleiding geraakt. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om de hoofdleiding en stroomt er flink wat gas uit.

In de omgeving staan vijf huizen. Uit voorzorg zijn drie ervan ontruimd, bij twee huizen was niemand thuis. Netwerkbeheerder Enexis is aanwezig om het lek te dichten. De veiligheidsregio spreekt van een 'klassiek gaslek'.