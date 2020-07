Topdrukte leidt tot bezoekersstops bij zwemstranden

Op het strand bij de Galderse Meren werd vrijdagochtend goed afstand gehouden (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

Op verschillende plekken waar gezwommen kan worden, was het op deze snikhete vrijdag druk. En vol is vol, zo gold voor veel plekken in coronatijd. De Galderse Meren werden vrijdagochtend al afgesloten en in de middag gebeurde datzelfde bij Berkendonk in Helmond. De gemeente Vught riep op om niet naar de IJzeren Man te komen wegens grote drukte.

Op Twitter schrijft de gemeente Vught: "Mijd de drukte. Kom niet naar de IJzeren Man. Het mooie weer lokt veel bezoekers. Daardoor is het erg druk, loopt het verkeer vast en wordt het bewaren van de vereiste corona-afstand erg moeilijk. Komt u toch? Kom dan met de fiets."

Tot een afsluiting, zoals bij de Galderse Meren in Breda, kwam het in Vught nog niet. In Breda werden iets na elf uur in de ochtend de toegangswegen naar de zwemplas al afgesloten. De maximale capaciteit in het coronatijdperk was bereikt, gaf een woordvoerder aan. Dat betekent dat er tussen de 1800 en 2000 bezoekers binnen waren.

'Kom niet'

Wel dicht ging Berkendonk bij Helmond. 's Ochtends werd al aangekondigd dat dit bij een te grote toeloop zou gaan gebeuren.

