De heetste 31 juli ooit in Brabant, ruim 35 graden in Woensdrecht

Deze vrijdag is nu al de heetste 31 juli ooit in Brabant. Dat melden de meteorologen van Weerplaza. In Woensdrecht werd het vrijdagmiddag 35,3 graden. Het vorige hitterecord van 31 juli stond op naam van Volkel. In 1995 werd het daar 33,7 graden op 31 juli.

Ron Vorstermans Geschreven door

Met de 35,3 graden in Woensdrecht is 31 juli ook meteen de warmste dag van het jaar. In Eindhoven werd het 34,8, in Gilze-Rijen 34,5 en in Volkel 34,1

Met deze temperatuur is wel het Brabantse record verbroken, maar niet het landelijke. In Maastricht en Zeeuws-Vlaanderen liep de temperatuur vrijdagmiddag op tot boven de 36 graden.

