Nu al de heetste dag van het jaar en de temperatuur blijft stijgen

Deze vrijdag is nu al de heetste dag van het jaar in Brabant. Dat melden de meteorologen van Weerplaza. In Volkel werd rond twee uur 's middags al een temperatuur gemeten van maar liefst 32,6 graden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat is net iets meer dan ongeveer een maand geleden op 26 juni, toen het kwik in Gilze-Rijen naar 32,0 graden steeg. Waarschijnlijk gaan we daar vrijdag nog veel verder overheen: Weerplaza verwacht dat de echte warmte nog moet komen en wel aan het begin van de avond.

En dus wordt vandaag ook het datumrecord verbroken. De heetste Brabantse 31 juli was in 1995, toen het 33,7 graden werd. Volgens meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza wordt het hitterecord deze vrijdag 'niet een béétje verbroken, maar gaat het er keihard aan'.