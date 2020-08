Bij een tweede coronagolf gaan de deuren bij verzorgingshuizen van De Wever niet meer op slot

Afstand houden in de kapsalon van verzorgingshuis Satijnhof in Tilburg. vergroot

Als er een tweede golf komt van coronabesmettingen, dan wil woonzorgcentrum De Wever in Tilburg de deuren van alle verzorgingshuizen niet meer op slot doen. Het rigoureus afsluiten van verpleeghuizen zorgde tijdens de coronacrisis voor schrijnende situaties. Familieleden moesten zelfs op afstand blijven als een dierbare overleed.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Niet meer op bezoek bij opa en oma of vader en moeder. Het was een groot drama tijdens de eerste golf met coronabesmettingen. Het zorgde voor eenzaamheid en voor veel kritiek. Maar de isolatie van onze ouderen moest voorkomen dat het coronavirus verder werd verspreid.

"We hebben er alles aan gedaan om de pijn te verzachten."

Chantal Beks, lid van de Raad van Bestuur van De Wever: "Als je de ontmoeting tussen bewoners en hun naasten doorknipt, dan grijp je in op kwaliteit van leven. We hebben er alles aan gedaan om die pijn te verzachten maar we hebben ook goed gevoeld dat het voor heel veel bewoners een enorme impact had."

Chantal Beks leidt ons rond, samen met clustermanager Lizette de Laat in woonzorgcentrum Satijnhof in Tilburg Zuid. Er hangt een ontspannen sfeertje. Buiten zitten buurtbewoners en bewoners van Satijnhof aan de koffie, die via een provisorisch luikje wordt aangegeven, zodat niet iedereen naar binnen hoeft.

"De eerste keer was veel te rigoureus."

Het centrum is tijdens de eerste coronagolf de dans ontsprongen. Het was een van de twee locaties van De Wever met niet één coronabesmetting. Maar toch moest het huis op slot. Dat had niet alleen veel impact op de bewoners, maar zeker ook op de buurt. Veel ouderen kwamen dagelijks een kopje koffie drinken of deden mee aan de activiteiten van Satijnhof. Dat de boel helemaal op slot moest, zorgde voor veel eenzaamheid.

Lizette de Laat en Chantal Beks hopen dat er bij een tweede golf lokaal beleid gemaakt mag worden. Net zoals dat nu gebeurt met het gebruik van mondkapjes. De Laat: "De eerste keer was veel te rigoureus. Bij een tweede golf zou ik ervoor kiezen om het restaurant afwisselend te openen voor de buurt en voor de bewoners. Je wilt maatwerk leveren."

"Als we om een taart vroegen, hadden we er twee uur later twintig."

De Wever wil bij een tweede golf liever aparte COVID-afdelingen inrichten om het risico van een collectieve besmetting zo klein mogelijk te houden. Chantal Beks: "Wij hebben op 15 locaties meer dan 100 besmettingen gehad in de piek van corona, eind maart. Eind mei zaten we weer op nul. We leerden heel goed hoe we een besmetting konden indammen. Bij de eerste golf sloten we een hele afdeling. Dan kon die besmette bewoner op die afdeling toch rondlopen. Ethisch gezien is dat heel lastig omdat de andere bewoners het risico lopen om ook besmet te raken."

Of er een tweede golf komt, is natuurlijk koffiedik kijken. Al maakt Beks zich wel wat zorgen: "Tilburg gaat nog goed maar West-Brabant is een haard."

Het personeel maakt zich ook zorgen over de toekomst. Beks: "In maart werd het personeel meegenomen in een adrenalinegolf. Ze waren helden, er werd voor ze geklapt. Iedereen werkte dubbel zo hard. Als we om een taart vroegen, hadden we er twee uur later twintig. Maar dat is een beetje uitgedoofd. En het effect van dat harde werken is het personeel nu aan het verwerken. Voor een tweede golf is meer angst en dat vraagt andere aandacht."