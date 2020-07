Foute grap: politie zoekt tevergeefs naar baby in auto

Foto: Pixabay vergroot

De politie is vrijdagmiddag bij de Oostplas in Goirle tevergeefs op zoek gegaan naar een baby, die mogelijk in een auto achtergelaten was. Het ging om een foute grap van een aantal badgasten.

Malini Witlox Geschreven door

Bezoekers die op het strand lagen, deden net of ze een babyfoon bij zich hadden. Ze produceerden daarbij babygeluiden en zeiden hardop dat ze vonden dat de 'baby na een jaar toch onderhand wel alleen in de auto kon blijven'.

Dat was voor een andere zwemmer reden om de politie te bellen. "Alle geparkeerde auto's werden door twee agenten afgezocht, het bleek een slechte grap te zijn", meldt agent Koen Simmers.

De grappenmaker werd achterhaald en heeft zijn excuses aangeboden. "Ze hadden de gevolgen niet overzien", zegt Simmers.

Overigens is het de laatste dag dat zwemmers op dit grasstrand terecht kunnen. Vanaf 1 augustus is recreëren er niet meer toegestaan, omdat er te veel afval achterbleef.

Wachten op privacy instellingen...