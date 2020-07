Arrestatieteam ramt deur in en haalt man geblinddoekt uit woning in Helmond

Een arrestatieteam haalde de man uit een huis in Helmond (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Een arrestatieteam haalde de man uit een woning (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Een arrestatieteam haalde de man uit een woning (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een arrestatieteam haalde de man uit een huis in Helmond (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

Een arrestatieteam heeft vrijdagavond een man gearresteerd in een huis aan de Nemerlaerhof in Helmond. De politie-eenheid ramde de deur in en gebruikte knalgranaten bij de inval.

Joris van Duin Geschreven door

De arrestatie vond rond kwart voor zeven plaats en trok veel bekijks in de buurt. Zo zagen buurtbewoners hoe een man geblinddoekt naar buiten geleid werd en in een busje plaats moest nemen.

Waarom de man is aangehouden, is onduidelijk.