Vijf tips om plaknachten te overleven: 'Ga kamperen in eigen tuin'

De warmste 31 juli ooit heb je overleefd en ook de daaropvolgende plaknacht. De temperatuur zakte vrijdagnacht niet onder de 20 graden. Om slapeloosheid en een zweterige nacht te voorkomen gaven wij vijf tips waar je ook komende plaknachten je voordeel mee kan doen. Slaap lekker.

Tip 1: Maak van je ventilator een airco Mensen met een airco in de slaapkamer hebben het natuurlijk makkelijk. Het is misschien niet goed voor het milieu, maar zorgt er wel voor dat je met deze warmte beter kunt slapen. Heb je geen airco, maar wel een ventilator? Leg dan een paar flesjes water in de diepvries en zet ze als ze eenmaal bevroren zijn voor de ventilator. Dan krijg je hetzelfde effect als bij een dure airco. Leg eventueel ook een flesje met bevroren water tussen de lakens, doe er wel een theedoek omheen om vrieswonden te voorkomen.

Tip 2 Kampeer in eigen tuin

Slaap buiten. Heb je een hangmat in de tuin of een luchtbed. Kampeer dan in eigen tuin of op eigen balkon. Dat geeft meteen een vakantiegevoel, nu vanwege het coronavirus de buitenlandreis misschien niet doorgaat.