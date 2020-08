Jongen (14) aangehouden vanwege joyriding: 'Hij reed opvallend slecht'

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

Een 14-jarige joyrider is vrijdagnacht aangehouden in Raamsdonksveer. Agenten zagen de jongen rond halfvier 's nachts autorijden in de Boterpolderlaan. En dat deed hij volgens hen 'opvallend slecht'.

De agenten besloten de jongen een stukje te volgen en gaven hem uiteindelijk een stopteken.

Stevig gesprek

Toen de jongen stopte en ze hem aanspraken, gaf hij toe dat hij de auto stiekem van thuis had meegenomen. Na een stevig gesprek is de jongen terug naar huis gebracht. Er is aangifte gedaan van joyriding.