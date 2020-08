Rabarber-aardbei crumble met Griekse yoghurt - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 1 augustus hoorde je Marcel Naring, koksopleider bij Curio in Breda. Hij koos voor een verfrissend dessert met rabarber van rabarberkwekerij Mies B.V. in Wouwse Plantage.

Voor dit heerlijke rabarbergerecht heb je nodig:

Rabarber:

500 gram rabarber

200 gram aardbeien

100 gram basterdsuiker

1 deciliter vlierbloesemsiroop

1 limoen, de schil geraspt

Crumble:

200 gram bloem

120 gram boter, koude blokjes

100 gram basterdsuiker

80 gram muesli

Garnering:

200 gram Griekse yoghurt

Werkwijze:

Was de rabarber en snijd deze in plakjes van 2 centimeter

Was de aardbeien, haal de kroontjes eraf en snijd ze doormidden

Breng in een kookpan de basterdsuiker, vlierbloesemsiroop en gesneden rabarber aan de kook

Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen totdat de rabarber gaar is en zet dan het vuur uit

Voeg nu de gesneden aardbeien toe en roer deze door het mengsel

Voeg de limoenrasp toe

Maak de crumble door de bloem, boter, basterdsuiker en muesli met je handen in een kom te mengen tot een grove structuur

Schep het mengsel in de gewenste ovenvormen of-bakjes en strooi de crumble royaal over het mengsel

Plaats de bakjes in een voorverwarmde oven van 180 graden voor ongeveer 15 minuten. De crumble moet krokant en goudbruin zijn

Haal de vormpjes uit de oven en laat ze enkele minuten staan zodat ze een beetje af kunnen koelen

Maak het geheel af door te garneren met wat Griekse yoghurt.

Serveer met Griekse yoghurt of met yoghurtijs.

Smakelijk!