Ongeluk met meerdere auto's op A2 bij Veldhoven: op het hoogtepunt 7 kilometer file

Foto: Rijkswaterstaat vergroot

Het verkeer op snelweg A2 in de richting van Den Bosch had zaterdagmiddag tussen de knooppunten De Hogt en Batadorp te kampen met vertraging. Op het traject was een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's waren betrokken. De ANWB sprak over zes auto's.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Het verkeer werd omgeleid via de N2.

Op het hoogtepunt stond er zo'n zeven kilometer file. Kort na twee uur was de weg weer vrij.