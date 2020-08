Snelweg A2 in de richting van Den Bosch is zaterdagmiddag afgesloten tussen de knooppunten De Hogt en Batadorp. Bij het ongeluk zijn meerdere auto's betrokken.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook is onbekend wanneer de weg weer vrij is. Het verkeer wordt omgeleid via de N2.