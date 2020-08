Zo viert Brabant vakantie: 'Dat zwembad heeft zijn geld wel opgebracht'

Tijn (15) en Joep (rechts, 11) genieten van het zwembad. Privefoto. vergroot

Hoe viert Brabant in coronatijd vakantie. Blijven we thuis, kamperen we in eigen land of gaan we toch de grens over? Omroep Brabant vraagt het vandaag aan Joep (11), Tijn (15) en vader Jeffry Verdult uit Bergen op Zoom.

Malini Witlox Geschreven door

Toen vanwege de coronacrisis de scholen sloten, zaten Joep (basisschool) en Tijn (middelbare school) lange tijd thuis. Het was warm, reden om een zwembadje op te zitten, vertelt vader Jeffry.

Baantjes trekken in eigen zwembad

Hoewel, zwembadje. Het is een flink formaat zwembad waar je met een trapje inklimt en waar je met wat inventiviteit zelfs baantjes in kunt trekken.

“Dat zwembad heeft zijn geld wel opgebracht. Het is iedere dag gebruikt, behalve bij slecht weer. Ook nu in de zomer zitten we er vaak in", vertelt Jeffry. "Ik werk zelf bij de politie, daar hebben we een fit challenge. Ik heb een stukje touw aan het bad vastgemaakt en doe dat om mijn armen. Dan kun je zwemmen en baantjes trekken, terwijl je niet vooruit gaat.”

Spelcomputer

Op vakantie naar het buitenland gaat het gezin vanwege het coronavirus niet. “Je moet tevreden zijn met wat je hebt en proberen er iets van te maken. De jongens hebben gelukkig elkaar en hun iPad en spelcomputer. Maar een zomervakantie kan op deze manier toch best lang zijn.”

Het is reden om toch maar een weekje vakantie in Nederland te doen. “In de voorjaarsvakantie zouden we eigenlijk naar een camping in Zeeland gaan, maar die had alles geannuleerd. Nu zitten we in Overijssel, op een groot vakantiepark. Gewoon even een weekje weg.”

Hopelijk kunnen ze na de vakantie mits er geen gekke dingen gebeuren rond het coronavirus, weer naar school hoopt vader Jeffry. “Voor ouders was het ook een vermoeiende tijd. Ze moesten thuis leren, dus als ouders ben je dan aangewezen om als docent op te treden.”