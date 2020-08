Zo viert Brabant vakantie: heerlijk van de zelfgemaakte waterglijbaan roetsjen

Joris (5) geniet van de zelfgemaakte waterglijbaan (privéfoto). vergroot

Hoe viert Brabant in coronatijd vakantie? Blijven we thuis, kamperen we in eigen land of gaan we toch de grens over? Omroep Brabant vraagt het vandaag aan Joris (5), Wouter (8) en moeder Petra Nuijten-Thoen uit Wijbosch.

Malini Witlox Geschreven door

“Roetsjj, daar gleed hij met een vaartje, tot het eindje van het staartje." Deze zinnen uit het liedje Dikkertje Dap zijn zeker van toepassing op Joris en Wouter. Onafgebroken klimmen ze op hun speeltoestel om daarna via een geïmproviseerde waterglijbaan en een buikschuifbaan naar beneden te roetsjen. Om en om, daar gaan ze weer.

“Mijn zonen wilden graag een groot zwembad maar de jongste kan niet zwemmen, dus dat was voor mij een no-go”, legt Petra uit. “Dus ben ik gaan zoeken wat leuk zou zijn voor de in de warme weken en kwam op internet een soort opblaasbare surf/buikschuifbaan tegen maar die was nogal duur. Ik wist dat de buren een kapot opblaasbaar zwembad hadden liggen en ik ben nogal handig en van het een kwam het ander.”

Zelfgemaakt

Uit een oude deur werden twee happen gezaagd zodat die op het speeltoestel paste. Een zeil van het kapotte opblaaszwembad werd over de grond en over de deur gespannen, bovenaan werd een waterslang geplaatst en de waterglijbaan was klaar. “Ik ben er zelf ook al een paar keer vanaf gegaan”, bekent Petra. "Al kom je als volwassene niet makkelijk door de smalle gaten van het speeltoestel. "

Joris, Wouter en hun vriendjes kunnen er geen genoeg van krijgen. “We hebben er zelfs al een kinderfeestje mee gevierd. Het is een prima variant op een echt zwembad.”

Plezier met de zelfgemaakte waterglijbaan:

Friesland

Normaal gesproken gaat het gezin tijdens de zomervakantie de bergen van Oostenrijk of Frankrijk in. “Dat durfden we nu niet. Wel hebben we nu de caravan aangehaakt om een paar dagen Friesland te verkennen. Dan ben je zo weer thuis als er iets is.”

Verdere vakantieplannen zijn nog niet gemaakt. “We gebruiken het feit dat er heel weinig buitenlandse toeristen zijn om Nederlandse toeristische dingen te bekijken. Zo zijn we vorige week een paar dagen naar Den Haag, Scheveningen en Madurodam gegaan. Ideaal, want het is er nu niet druk op die plekken. We zaten in een hotel. Verder spelen de kinderen veel in de tuin.”