Asterdplas Breda afgesloten, niemand mag er meer zwemmen

De Asterdplas in Breda is zaterdag aan het einde van de middag met rood-witte linten afgesloten. Niemand mag meer op het zandstrand komen. Op het gras achter de linten zaten nog wel wat mensen te zonnen, tot de zon onder ging.

Volgens de gemeente klopt dit niet. "We kregen meldingen over troebel water, dat hebben we gecontroleerd. Er zijn monsters genomen en daar krijgen we zondag de uitslag van. Intussen is dat deel van de plas afgesloten. Er is echter geen beveiliging aanwezig."