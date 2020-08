Fietser gewond na aanrijding door automobilist in Tilburg

De fiets belandde onder de auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Een fietser is zaterdagnacht gewond geraakt nadat die rond kwart over twaalf werd aangereden door een automobilist op de Ringbaan Noord in Tilburg.

Het slachtoffer probeerde met nog drie anderen de Ringbaan Noord over te steken ter hoogte van de Waalstraat toen het mis ging.

Motorkap

Volgens een ooggetuige kwam de fietser op de motorkap van de auto terecht en de fiets voor een deel onder de auto. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De drie andere fietsers werden niet geraakt.