Man even buiten bewustzijn na zware mishandeling in Breda, Belg (20) opgepakt

Archieffoto vergroot

Een man is zaterdagnacht even buiten bewustzijn geweest nadat hij op de Vismarktstraat in Breda werd neergeslagen en tegen een paal viel. Een woordvoerder van de politie laat zondagochtend weten dat het slachtoffer er zo ernstig aan toe was dat hij niet in staat was aangifte te doen. Dat gebeurt op een later moment.

Sandra Kagie Geschreven door

Voor de mishandeling is een man van 20 uit België aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de man te hebben neergeslagen.

Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij precies mankeert, is niet duidelijk. Zijn aangifte wordt volgens een woordvoerder van de politie pas op een later moment opgenomen. Daartoe was hij volgens haar niet meteen in staat.

Camerabeelden

Het slachtoffer liep rond kwart voor vier op de Vismarktstraat toen hij werd geslagen en tegen een paal viel. Op camerabeelden is te zien dat er twee mannen wegvluchten richting het Kasteelplein. Enkele minuten later zien agenten twee mannen lopen die aan het signalement van de verdachten voldoen.

De man van 20 wordt aangehouden voor zware mishandeling en het verstoren van de openbare orde. Hij zit nog vast.