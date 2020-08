René (64) komt om bij explosie in flat: 'Onbeschrijflijk'

Ruud samen met zijn oom René (privéfoto). vergroot

Bij een explosie in een flatgebouw in Vlissingen is donderdagavond René de Bijl (64) uit Deurne omgekomen. De explosie en daaropvolgende brand ontstonden waarschijnlijk toen zuurstofflessen, die hij nodig had vanwege zijn longziekte, zijn gaan lekken. Omdat de man geen uitvaartverzekering had, zijn zijn neven een inzamelingsactie gestart voor een waardig afscheid.

De Bijl woonde op de eerste verdieping in een flatgebouw aan de Hogeweg in Vlissingen. De brand die volgde op de explosie sloeg over naar de twee bovenliggende verdiepingen van het vier woonlagen tellende complex.

'Hij heeft heel veel meegemaakt'

“Het is onbeschrijfelijk. Het laatste hoofdstuk in een behoorlijk roerig boek”, zegt zijn neef, de 42-jarige Ruud van den Einden uit Deurne. “Mijn oom was een hele vriendelijke, joviale man. Heel lief. En hij heeft veel meegemaakt.”

De 64-jarige Deurnenaar vertrok op jonge leeftijd voor de liefde naar Zeeland. De liefde ging over, maar hij bleef in Vlissingen. Hij raakte aan de drank en lager wal. Maar de laatste jaren krabbelde hij weer op. Hij kreeg de longziekte COPD en zette zijn leven daarom weer op de rails.

'Lieve, grappige oom'

“We hadden niet veel contact, maar het contact dat we hadden was altijd goed”, vertelt Ruud. “Hij feliciteerde je altijd. En onze kinderen. Of stuurde wat grapjes via Facebook.” Ook hielp hij zijn neef toen die in 2015 in een leeg huurhuis terechtkwam. “Ik had verder helemaal niks. Hij heeft een bijdrage geleverd en een handdoekenpakket opgestuurd.”

Ruud en zijn broer zijn nu een inzamelingsactie voor hun oom gestart. De Bijl had geen uitvaartverzekering. “We kunnen het zelf niet volledig betalen. Maar we vinden het heel belangrijk dat hij een mooi afscheid krijgt. Vooral zijn zussen, mijn moeder en tante.”

Geen brandstichting

De politie startte een onderzoek naar de explosie en brand. Ze maakte zondag bekend dat er geen sprake is van brandstichting. De familie is verteld dat de brand waarschijnlijk is ontstaan nadat zuurstofflessen van De Bijl zijn gaan lekken. Hij had die vanwege zijn COPD.

Omroep Zeeland meldt dat een andere flatbewoner naar het ziekenhuis moest en vier anderen lichtgewond raakten. Vanwege de explosie en brand werden 22 woningen ontruimd. De bewoners daarvan kunnen waarschijnlijk pas na dit weekend weer naar huis.

Crematie

De crematie van Ruuds oom is volgende week in Zeeland. Als er bij de inzamelingsactie meer geld binnenkomt dan nodig is voor de dienst, wordt dit geld aan het Longfonds geschonken.