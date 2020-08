Hartpatiënt Theo moet naar Antwerpen om te revalideren: 'Het is toch krankzinnig?'

Theo Barkel (privéfoto). vergroot

De 51-jarige Theo Barkel uit Rijen is hartpatiënt en werd geopereerd in coronatijd. Voor zijn revalidatiebehandelingen wordt hij doorverwezen naar Antwerpen, waar nu code oranje geldt vanwege het virus en waar je als risicogroep dus beter niet kan zijn. Terwijl je ook letterlijk om de hoek in je woonplaats kan worden behandeld. Theo vond het zorgsysteem in Nederland al krom, maar nu helemaal.

Maaike Cnossen & Malini WItlox Geschreven door

Theo is drie weken geleden geopereerd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Zijn cardioloog drukte hem op het hart dat hij eerst nog een week moest rusten en dan meteen met revalideren moest beginnen.

Thuis hadden Theo en zijn vrouw contact met zijn zorgverzekeraar CZ. “Ik moest me melden bij Revant in Breda. Maar dat revalidatiecentrum is door corona langere tijd dicht geweest. Ze vertelden me dat het makkelijk een paar weken of zelfs maanden kon duren voordat ik geholpen zou worden.”

"Die praktijk zit bij mij aan het einde van de straat!”

Theo en zijn vrouw kwamen erachter dat er bij een fysiotherapiepraktijk bij hem in de buurt ook cardiale revalidatie aan wordt geboden. Hij belde de therapeut en hoorde dat hij meteen terecht kon. Maar bij verzekeraar CZ lieten ze weten dat hij maar terug naar het UZA moest. Als hij daar naartoe gaat, worden zowel de behandelingen als de reiskosten vergoed. “Terwijl er dus een goedkopere en makkelijkere oplossing om de hoek is. Echt, die praktijk zit bij mij aan het einde van de straat!”

Hij kreeg te horen dat een fysiotherapiepraktijk niet vergoed wordt vanuit het basispakket. Tenminste niet bij chronische hartproblemen. “Terwijl dat bij andere chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld COPD wel zo is.”

"We zijn echt ons hele zorgsysteem naar de knoppen aan het helpen.”

Theo kan er met zijn verstand niet bij. “Ik vind het niet kloppen. We zijn echt ons hele zorgsysteem naar de knoppen aan het helpen”, zegt hij. “Ik snap dat er regels moeten zijn, maar ik krijg steeds meer het idee dat geld belangrijker is dan patiënten”, zegt hij. “Ik kan nog niet autorijden, dus zou drie keer in de week naar Antwerpen gebracht moeten worden. Mijn vrouw werkt ook gewoon, in de zorg zelfs. Dus dat is gewoon niet te doen. En het is daar nu ook code oranje. Ik moet ontzettend oppassen met corona zo in de risicogroep.”

Inmiddels heeft hij maar eieren voor zijn geld gekozen. “Ik ben bij de praktijk bij mij om de hoek begonnen. Dan betaal ik het maar zelf. Maar het is toch te gek voor woorden?” Zorgverzekeraar CZ heeft hem nog wel beloofd om te kijken of er een uitzondering gemaakt kan worden, zegt Theo, maar daar heeft hij enkele werkdagen later echter nog niets van gehoord.

"De wachttijd kan oplopen tot enkele maanden, afhankelijk van de vorm van revalidatie die nodig is."

Omroep Brabant vroeg Revant en CZ om een reactie. Het revalidatiecentrum laat weten dat het alles doet om de wachttijden weg te werken. "Maar we zijn een maand dicht geweest en er kunnen nu minder mensen binnen door de regels van het RIVM. We proberen door beeldbellen mensen toch te helpen. Maar de wachttijd kan oplopen tot enkele maanden, afhankelijk van de vorm van revalidatie die nodig is."

Een woordvoerder van CZ laat weten dat het niet zo is dat patiënten die in Antwerpen geopereerd zijn, alleen daar kunnen revalideren. "Als mensen zelf nu liever niet naar Antwerpen gaan vanwege de coronaregels, kunnen ze contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling.

Die gaan dan kijken of er in Nederland een alternatief mogelijk is. "Dat is een medische afweging. Het ligt aan de operatie in kwestie. Is er in Nederland een revalidatiecentrum waar je de juiste behandeling kunt krijgen die bij de operatie past?", zegt de verzekeraar.

Ook kan het zo zijn dat de fysiotherapeut met cardiale revalidatie die bij Barkel op de hoek zit volgens CZ geen behandeling kan bieden, die hij net nodig heeft. "Dat is geen geldkwestie. Bij een medisch specialistische revalidatiekliniek zoals in Antwerpen en zoals bij Revant zitten artsen en allerlei specialisten. Er staat dan een heel team klaar voor de patiënt. Die kunnen andere zorg bieden dan een fysiotherapeut met een specialisatie. Afhankelijk van de zorg die iemand nodig heeft, kan het zijn dat hij op de hoek niet terecht kan."

Theo Barkel laat weten dat hij door de afdeling klantenservice in ieder geval nooit is doorverwezen naar zorgbemiddeling.