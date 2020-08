'Werknemers van slachterij Van Rooi moesten doorwerken met coronaklachten'

Archieffoto: Rob Engelaar vergroot

Medewerkers van slachterij Van Rooi Meat uit Helmond zeggen tegen de NOS dat ze de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Ze durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst hun baan te verliezen. Dat schrijft de NOS zondag na het spreken van acht medewerkers.

Rebecca Seunis Geschreven door

Een aantal werknemers verklaarde dat ze de instructie kregen om te liegen. Ze zeggen dat een leidinggevende van het bedrijf hun opdroeg bij de vraag of ze ziek zijn 'nee' aan te kruisen op gezondheidsverklaringen. Sommigen vulden uit eigen beweging de gezondheidsverklaring verkeerd in, uit vrees dat ze bij klachten nooit meer terug hoefden te komen.

De GGD en Veiligheidsregio zien vanwege de bevindingen van de NOS aanleiding om per direct nieuwe maatregelen aan te kondigen bij het bedrijf. Per brief is Van Rooi Meat dit weekend medegedeeld dat er onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen gaan plaatsvinden. Directeur Marc van Rooi ontkent tegen de NOS dat het personeel de instructie heeft gekregen om te liegen.

Dicht

Eind mei moest het bedrijf twee weken dicht toen een groot deel van het personeel besmet bleek met het coronavirus. Dat kwam aan het licht door twee steekproeven van de GGD, waarbij werknemers werden getest.

Volgens de klokkenluiders heeft het bedrijf de eerste van die twee steekproeven gemanipuleerd. Arbeidsmigranten in gezamenlijke huisvesting mochten op de bewuste dag niet komen werken van het bedrijf. Dat gebeurde zodat medewerkers die samenwonen niet allemaal in quarantaine hoefden bij een positieve uitslag.

'Balen'

De GGD zegt in een reactie tegen de NOS dat het bedrijf destijds is betrapt. "De steekproef bleek niet representatief en daar baalden we van", zegt Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost. "Maar we hebben het bedrijf daarop aangesproken en daarna een tweede steekproef uitgevoerd."

Ook andere maatregelen binnen de slachterij, zoals 1,5 meter afstand houden en het opdoen van mondkapjes, gebeurt volgens medewerkers alleen vlak voor een controle. De GGD kondigde die controles van tevoren aan. Volgens Jeurissen van de GGD gebeurde dat "op basis van vertrouwen".

'Ererondje'

"Als we een controle krijgen, dan maken we altijd nog even een 'ererondje'", erkent directeur Marc van Rooi. "Ik hoeft dat niet onder stoelen of banken te steken, want dat doe je thuis ook als er bezoek komt." Hij ontkent dat maatregelen alleen dán van kracht zijn. "Het is altijd even streng. We hebben een dertigtal marshalls opgeleid om mensen te corrigeren."

Volgens Van Rooi zijn er vijftig medewerkers met klachten naar huis gestuurd en later weer begonnen. Hij zegt daarmee te kunnen bewijzen dat mensen die op de verklaring aangeven wel klachten te hebben hun baan niet verliezen. "Bij mijn weten gebeurt dat zeker niet. Laat ze een keer 'ja' invullen en kijken wat er gebeurt."

Hij zegt verder dat werknemers die de instructie krijgen om te liegen zich kunnen melden bij vertrouwenspersonen en dat er een klokkenluidersregeling bestaat.