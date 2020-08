Auto belandt in het water naast de snelweg bij Empel

Een auto is zondagmiddag vlakbij de verbindingsweg van de A59 naar de A2 in het water beland. Dat gebeurde vlakbij knooppunt Empel.

Net voor de plek waar de vangrail begon, raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De auto kwam op zijn kop terecht in het water.