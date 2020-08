Ravage: man ramt schuurtje, rem van auto zou kapot zijn

Een bestuurder van een auto is zondagavond met zijn wagen een schuur binnen gereden aan de Jeruzalemlaan in Eindhoven. Het schuurtje grenst achter aan een klein garagepleintje.

De bewuste chauffeur had net zijn auto uit de garage gehaald en wilde het plein afrijden. Hierbij ramde hij op volle snelheid het schuurtje. In de muur van de schuur zit nu een groot gat; de muur aan de tuinkant is deels ingestort.