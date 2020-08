Agent met vuist geslagen als hij ruzie probeert te sussen in Sprang-Capelle

De Kerkstraat in Sprang-Capelle (foto: Google Streetview). vergroot

Een agent is zondagavond tot twee keer toe met een gebalde vuist in het gezicht geslagen in Sprang-Capelle. Een 18-jarige man is aangehouden.

Agenten waren rond negen uur naar de Kerkstraat in Sprang-Capelle gereden omdat twee mannen daar ruzie hadden op straat. Het ging om twee familieleden.

Trappende bewegingen

Toen een van de agenten de vechtersbazen uit elkaar wilde halen, kreeg hij twee stevige klappen van een van de mannen. De politieman pakte die man daarop stevig vast, maar die bleef zich verzetten. Hij maakte trappende bewegingen, maar uiteindelijk slaagden de agenten erin de man naar de politieauto te krijgen.