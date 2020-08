Zorgcentrum De Vossenberg in Kaatsheuvel op slot na coronabesmetting: 'Zo snel mogelijk weer open'

Bezoek is voorlopig niet welkom bij de Vossenberg (foto: Noël van Hooft). vergroot

Verzorgingstehuis De Vossenberg in Kaatsheuvel is zondag dichtgegaan voor bezoek, nadat een bewoner besmet bleek met het coronavirus en enkele andere cliënten en medewerkers verdachte klachten hadden. Tijdens de eerste golf van het coronavirus bleef het tehuis gespaard van infecties. "Het uitgangspunt is zo snel mogelijk weer open te gaan", zegt Jan Kees Metz, directeur Verpleeghuizen bij zorggroep Elde Maasduinen.

Paul Ruiter Geschreven door

De besmette bewoner woont aan een gang met elf andere cliënten, zegt Metz. Toen de besmetting bekend werd, ging in eerste instantie alleen de gang op slot.

Toen bleek dat elders in het tehuis nog meer mensen klachten hadden, werd in overleg met de GGD overgegaan tot volledige sluiting: "Om goed te kunnen focussen op waar die besmettingshaard zit", licht de zorgdirecteur toe. "Onder deze omstandigheden hebben we het beste besluit genomen."

Zorginstelling De Wever in Tilburg meldde onlangs zijn tehuizen niet meer volledig op slot te willen gooien bij een tweede golf van het coronavirus. De gedwongen bezoekersstop eerder dit jaar trok een te grote wissel op bewoners, zei de organisatie.

De zus van een bewoonster over de maatregel:

Wachten op privacy instellingen...

Ook zorggroep Elde Maasduinen wil een dergelijk scenario voorkomen, zegt Metz, die niet verwacht dat het tehuis in Kaatsheuvel wekenlang dicht zal blijven vanwege de besmetting.

"Ook wij willen heel snel weer afschalen en de bezoekregeling weer openstellen wanneer dat kan en veilig is", zegt Metz. "Daarvoor zijn we afhankelijk van testresultaten van andere cliënten en medewerkers." Zijn die negatief, dan kan bijvoorbeeld besloten worden één gang in isolatie te houden en de rest van tehuis weer te openen, legt hij uit.

Komt er daadwerkelijk een tweede golf, dan zal meer van dat soort maatwerk nodig zijn, zegt Metz. Daarin volgt Elde Maasduinen de lijn van De Wever: "Wij zullen geen enkele kamer onnodig afsluiten voor bezoek."

LEES OOK: Bij een tweede coronagolf gaan de deuren bij verzorgingshuizen van De Wever niet meer op slot