Onrust onder gevangenen in Den Hey-Acker in Breda na coronabesmetting bij medewerker

Een personeelslid van jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is besmet met het coronavirus. Er wordt contactonderzoek gedaan bij verschillende gedetineerden en collega's. Ook zijn coronatesten afgenomen. Een gevangene die mogelijk symptomen van het virus heeft, is apart gezet.

Malini Witlox Geschreven door

Dat zegt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na vragen van Omroep Brabant. "We wachten nu op de uitslag van deze tests." De eventuele besmetting van de gedetineerde en de besmetting van de medewerker zouden niets met elkaar te maken hebben. "Dit zijn twee afzonderlijke situaties."

Verschillende gevangenen laten aan Omroep Brabant weten dat ze zich zorgen maken over de situatie in de jeugdgevangenis. Het personeel draagt mondkapjes, maar de jongeren niet.

'Coronauitbraak'

Een van de gedetineerden spreekt over 'een corona-uitbraak'. Een ander stelt dat personeel dat terugkomt van vakantie in risicogebied daarna niet in quarantaine gaat.

De gevangenen zouden onrustig worden door de situatie. In mei werd een medewerker gegijzeld, die werd door een arrestatieteam bevrijd. Een gevangene zegt echter dat van gijzeling geen sprake was. Het personeelslid 'zou zichzelf opgesloten hebben, nadat gevangenen gefrustreerd door de coronamaatregelen, met spullen gingen gooien'.

DJI ontkent dat er sprake is van een corona-uitbraak. Ook blijft de dienst bij het eerdere verhaal over een gijzeling. Ook stelt DJI dat alle medewerkers zich houden aan de regels van het RIVM, dus dat medewerkers wel in quarantaine gaan na een reis, mocht dit nodig zijn.