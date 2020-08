Thijs Kroezen (26) had zeven keer kanker: ‘Het zou me verbazen als het nu voor altijd wegblijft’

Thijs voorafgaand aan het gezamenlijke hardlooprondje in 2017. (Foto: Tom van der Put / SQ Vision) vergroot

Zeven keer constateerden artsen kanker bij Thijs Kroezen uit Breda. En net zo vaak heeft zijn lichaam met behulp van medische ingrepen die klappen kunnen opvangen. De 26-jarige Bredanaar heeft mede daarom het vertrouwen in zijn lichaam niet verloren. “Zou het nu voor altijd wegblijven? Dat zou me meer verbazen dan dat het nog een terugkomt. Al hoop je daar natuurlijk wel op.”

Het is augustus vorig jaar als Kroezen zich opmaakt voor wéér een operatie. Twee weken eerder ontdekten medici namelijk wéér die rotziekte kanker. Sinds 2008 al de zevende keer. Ditmaal zijn uitzaaiingen in zijn buik de boosdoener.

Met de kin omhoog bereidt hij zich daar op een haast ‘traditionele’ manier op voor. Vanaf het moment dat hij het slechte nieuws hoort, loopt Kroezen dagelijks minimaal drie kilometer hard. Om fit te worden voor de operatie, maar ook om het hoofd leeg te maken. De avond voor de operatie doet hij dat met honderden vrienden, kennissen, collega’s en volstrekt onbekenden. De #RoadToSurgery, zoals Kroezen zijn laatste rondje voor de ingreep noemt, is inmiddels een begrip in Breda en omstreken.

Botkanker

Hij wordt er vaak over aangesproken. “Mensen vinden het een bijzonder verhaal. Het is super lief, want ze tonen interesse. Maar zelf ben ik er eigenlijk steeds minder mee bezig, hoe gek dat ook klinkt. Het is zeven keer gebeurd, dus het is ook een onderdeel van mijn leven. Als het achter de rug is, pak je alles weer op wat je daarvoor ook deed.”

En dus keerde Kroezen nadat hij voor de zevende keer kanker had, als international terug op het voetbalveld. Als keeper verdedigt hij het doel in het Nederlands Amputatieteam, met nota bene één arm. Toen hij op 14-jarige leeftijd botkanker kreeg, moest zijn linkerarm er namelijk af.

EK Amputatievoetbal

Eigenlijk zou hij met zijn teamgenoten in september meedoen aan het EK Amputatievoetbal, tot de coronapandemie roet in het eten gooide. Het toernooi is verplaatst. Bang om zelf het virus op te lopen, was Kroezen niet. “Een vriend vroeg na twee maanden of ik ook in de risicogroep viel. Daar had ik tot die tijd eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik heb me wel altijd goed aan de regels gehouden, maar meer voor de mensen om me heen.”

Het typeert de mindset van Kroezen. Op de vraag of Kroezen vertrouwen heeft in zijn lichaam, antwoordt hij resoluut: “Jazeker. Want zeven keer heeft mijn lichaam de klap wél kunnen opvangen."

