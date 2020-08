Man bedreigd met vuurwapen en beroofd van zijn auto in Vlijmen

Een man is maandagnacht in Vlijmen onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van onder meer zijn auto. Dat gebeurde om tien voor twee op De Akker. De politie wist vrijwel meteen twee verdachten aan te houden.

Terwijl de politie met het slachtoffer stond te praten, reden twee vermoedelijke daders in een auto voorbij. De mannen werden meteen aangehouden. Het gaat om een man van 31 uit Waalwijk en een man van 23 uit Tiel. Voor zover bekend reden de twee mannen niet in de auto van het slachtoffer.

Er is volgens de politie nog veel onduidelijk. Wat er precies is gebeurd wordt dan ook nog onderzocht. Wat er behalve de auto is buitgemaakt, is nog niet duidelijk.