Man bedreigd met vuurwapen en beroofd van zijn auto in Vlijmen, derde verdachte nog gezocht

Een man is maandagnacht in Vlijmen onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn auto en enkele persoonlijke spullen. Dat gebeurde om tien voor twee aan de Wolput. De politie wist vrijwel meteen twee verdachten aan te houden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht.

Terwijl de politie met het slachtoffer stond te praten, reden twee vermoedelijke daders in een auto voorbij. De mannen werden meteen aangehouden. Het gaat om een man van 31 uit Waalwijk en een man van 23 uit Tiel. Voor zover bekend reden de twee mannen niet in de auto van het slachtoffer.

Het slachtoffer van de beroving had zijn auto geparkeerd op de parkeerplaats van de Rabobank aan de Wolput in Vlijmen toen een andere auto achter hem kwam staan. Hier stapten drie mannen uit die hem bedreigden met een vuurwapen. Ze dwongen hem uit zijn auto te stappen en in de andere auto te stappen. Het slachtoffer wist echter te voet te ontkomen.

Eén van de drie mannen zette de achtervolging op hem in. Deze belager had een mes. Ook nu wist het slachtoffer te ontkomen. Hij belde aan bij een huis in de buurt. De bewoner belde vervolgens de politie.

De derde verdachte rijdt volgens de politie in een zwarte Mercedes A-klasse met Pools kenteken, beginnend met letters DKL. De auto met het Poolse kenteken is van één van de verdachten. Naar hem en de auto wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk of deze auto met Pools kenteken de gestolen auto is.

De politie komt graag in contact met een vrouw die op het moment van de beroving haar hond aan het uitlaten was in de omgeving van de Wolput. Zij heeft mogelijk de achtervolging gezien.

