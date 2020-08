Gewapende overvallers nemen auto mee, maar laten deze vervolgens achter in doodlopende straat

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot

Twee bewoners van een huis aan de Tatraweg in Tilburg zijn maandagnacht het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Ze werden hierbij volgens de politie met wapens bedreigd. Twee daders zijn er met een onbekende buit vandoorgegaan. Dit in eerste instantie in de auto van de bewoners die ze ook meenamen. De auto lieten ze echter even verderop achter omdat de straat doodliep.

In de straat wordt aan de weg gewerkt waardoor de overvallers met de auto niet verder konden rijden. De politie vermoedt dat de gewapende daders er vervolgens te voet vandoor zijn gegaan.

De bewoners meldden rond kwart over twee zelf dat ze waren opgeschrikt door de overvallers. Ze zijn niet gewond zijn geraakt. De daders droegen donkere kleding. In welke richting de overvallers zijn gevlucht, is onduidelijk.

'Niet zelf benaderen'

De politie heeft in de omgeving met onder meer een politiehond nog naar hen gezocht. Dit leverde niks op. De politie benadrukt 'de verdachten niet zelf te benaderen' als iemand ze ziet.

Verderop in de straat stond dinsdagochtend een zwarte Skoda. De omgeving was afgezet met linten. Dit bleek de gestolen auto van de bewoners te zijn. Vlakbij het huis in de Tatraweg zijn tiewraps gevonden. De politie weet niet van wie deze zijn. Dit wordt meegenomen in het onderzoek, .

Het onderzoek na de overval:

De gevonden tie wraps. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision) vergroot

Een auto in de straat is afgezet met linten. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision) vergroot