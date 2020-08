Postbezorger beroofd van auto, dief crasht tegen boom in Tilburg

De dief crashte met de gestolen auto in de Korte Tuinstraat (foto: Toby de Kort / SQ Vision). vergroot

Een postbezorger (37) uit Dongen is maandagavond in Tilburg met geweld beroofd van zijn auto. Hij liet de wagen, met de sleutels in het contact, enkele tellen onbeheerd achter in de Langestraat. Toen hij terugkwam, reed een onbekende man weg in zijn auto. Hij raakte daarbij de postbezorger.

Volgens de politie raakte de postbezorger hierbij lichtgewond. Een agent die rond halfzeven op het bureau in Tilburg aan het werk was, zag alles gebeuren. Hij vloog naar buiten, maar was net te laat.

Met de postbezorger ging de agent direct achter de dief aan. In de Korte Tuinstraat vonden ze de gestolen auto terug, gecrasht tegen een boom. De dief had de auto leeggehaald, maar hij was nergens te bekennen. Wel stond er nog een bak met post naast de wagen. De politie is op zoek naar getuigen van de gewelddadige diefstal.

