Petitie van studente Sema die 500 euro collegegeld terug wil is al 34.000 keer getekend

Door corona waren er alleen nog online colleges. vergroot

De petitie die Sema Keskin (21) startte om studenten een deel van hun collegegeld terug te geven, is 34.000 keer ondertekend. De 21-jarige psychologiestudente uit Uden vindt dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis vaak te wensen overliet. In plaats van in de collegebanken, moesten studenten noodgedwongen thuis lessen volgen.

Joris van Duin Geschreven door

"Je had helemaal geen wisselwerking tussen studenten en docenten", zei Keskin maandag al tegen Omroep Brabant over de online colleges. De kwaliteit van onderwijs was volgens haar 'drastisch lager' dan bij fysieke colleges.

"Veel studenten gaven zelf aan dat ze meer uit de boeken hebben geleerd dan uit de colleges zelf." Keskin vindt dat een compensatie van zo'n 500 euro redelijk is voor het afgelopen collegejaar. Voor het komende jaar zou het collegegeld ook omlaag moeten, als de kwaliteit van online colleges niet verbetert.

Tweede Kamer

Sema Keskin hoopt dat de Tweede Kamer haar petitie, die maandag nog 6.000 digitale handtekeningen telde, oppikt. Eerder werd studenten die door corona later afstuderen al compensatie aangeboden. "Ik heb gelezen dat zij 535 euro zouden krijgen. Maar wij hebben het net zo goed moeilijk gehad in die tijd. Geen colleges en geen gebruik van faciliteiten. Dan vind ik dat wij ook wel ongeveer evenveel terug kunnen krijgen."

Tilburg University laat in een reactie op de petitie weten zich niet te herkennen in de kritiek. Uit een nog niet gepubliceerd eigen onderzoek zou juist blijken dat studenten tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs in coronatijd, aldus een woordvoerder. Een besluit over compensatie is volgens Tilburg University aan de overheid.