Als kind droomde Leeroy Owusu van wat hij nu bij Willem II mee gaat maken: 'Besef moet nog komen'

Willem II maakte begin februari de komst van Leeroy Owusu bekend. Uiteindelijk duurde het lang voor de rechtsback zich ook daadwerkelijk op het trainingsveld in Tilburg mocht melden. Sinds afgelopen week is hij eindelijk actief bij Willem II, waar hij vol vertrouwen uitkijkt naar het nieuwe avontuur.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Owusu is op dit moment één van de vier nieuwe spelers bij Willem II. Naast de rechtsback haalde de ploeg van trainer Adrie Koster ook doelman Robbin Ruiter, linksback Derrick Köhn en aanvaller Kwasi ‘Ochi’ Wriedt. Ze passen goed bij de bestaande groep. “Het is een goede groep met jonge jongens. Het is voor mij makkelijker in de omgang. Maar het is überhaupt leuk om op de club te zijn.”

De voormalig jeugdinternational doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde heel wat wedstrijden voor Jong Ajax, maar een debuut in het eerste elftal bleef uit. Op huurbasis was Owusu actief voor Excelsior en Almere City. De afgelopen twee seizoenen speelde hij voor De Graafschap.

Van de top van de Keuken Kampioen Divisie gaat hij nu naar Willem II. “Ik merk op het veld dat het niveau goed is. Goede aannames en goede inspeelpasses.”

"De prestaties van de afgelopen jaren evenaren gaat moeilijk worden, maar we gaan er wel voor."

Met Willem II gaat Owusu Europees voetbal spelen. De Tricolores hebben de afgelopen jaren goed gepresteerd, die prestaties evenaren zal lastig worden. “Dat moet niet te veel in je hoofd gaan zitten. We moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben een goed team, dat heb ik nu al gezien. Die prestaties evenaren gaat moeilijk worden, maar we gaan er wel voor.”

Zaterdagmiddag kan de 23-jarige vleugelverdediger zijn eerste wedstrijdminuten maken in het shirt van Willem II. In het Koning Willem II Stadion speelt de Tilburgse club dan een oefenduel tegen IJsselmeervogels. De voormalig jeugdinternational kijkt er naar uit. “Iedereen heeft er zin in. We hebben lang thuisgezeten, maar het voetbal gaat nu echt weer beginnen.”

En dan ook nog met wat publiek, net als op de eerste training. "Het stadion kan niet vol zitten, maar het is leuk dat er überhaupt mensen bij kunnen zijn. Op de eerste training vond het publiek het ook leuk. Als iemand dan langskwam, waren ze continue aan het klappen. Het was gezellig dat ze er waren.”

