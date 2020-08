Bloeiende handel in zonnebloemen vanuit een kraampje langs de weg

De Brabantse zonnebloemen uit een stalletje. vergroot

Wat jaren geleden als een aardigheidje begon aan de rand van de Drunense Duinen, is in 15 jaar uitgegroeid tot een bloeiende handel in zonnebloemen. Vanuit een kraampje aan de Duinweg in Drunen verkoopt Els Vissers al jaren zelfgekweekte zonnebloemen. “Ik vond het leuk om er iets bij te doen.” Haar zonnige enthousiasme is ook overgeslagen op haar klanten, die het stalletje goed weten te vinden.

De zonnebloemen worden volgens een strakke planning gekweekt op een stuk grond achter het witlofbedrijf van de familie. “Zo’n drieduizend vierkante meter heb ik hier en op een deel daarvan staan pompoenen én zonnebloemen”, vertelt Els die iedere dag met de zonnebloemen bezig is. “Je moet zaaien, schoffelen, water geven en snijden. Vanzelf gaat het niet, maar het is wel heel leuk.”

Els vertelt over haar uit de hand gelopen hobby:

De zonnebloemen van Els zijn een op en top natuurproduct, bestrijdingsmiddelen komen er niet aan te pas. Om lang van de bloemen te kunnen genieten geeft ze ook tips: “De bloemen staan ruim een week op vaas, gebruik wel een schone vaas. Lauw warm water, een paar druppeltjes chloor erbij en een half schepje suiker. Dan moet je een heel eind komen”, vertelt Els.

Als in september de laatste zonnebloemen het land hebben verlaten en verkocht zijn is het de beurt aan de pompoenen. Het stalletje langs de weg buigt dan bijna door onder het gewicht van de reuzenpompoenen. Niet voor niets is het houten stalletje pas geleden vervangen door een stalen exemplaar.