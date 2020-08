Tientallen vissen verhuisd naar ander water om ze te redden van de droogte

Jan-Peter en Martijn scheppen de vissen uit de beek (foto: Tessel Linders). vergroot

De kleine modderkruiper is weliswaar een vis van de B-categorie maar wel eentje die het redden waard is tijdens deze droge zomer. Waterschap Aa en Maas haalt daarom woensdag deze vissoort, samen met karpers, voorns, zeelten en snoeken uit de Strijpsebeek bij Oploo die wordt drooggelegd.

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, vanwege de aanhoudende droogte een beek in het Brabantse landschap afsluiten van watertoevoer. Maar dat is juist wat het waterschap Aa en Maas aan het doen is. Hierdoor kan er voldoende water blijven stromen naar andere, ecologisch meer waardevolle beken met beschermde vissoorten zoals de grote modderkruiper, steur en beekprik.

B-categorie

Toch worden de vissen van de B-categorie niet aan hun lot overgelaten, bezweert loco-dijkgraaf Ernest de Groot van het waterschap. "Voor ons zijn deze vissen net zo waardevol als de beschermde soortgenoten. We zien het als een algemene zorgplicht."

Netten moeten ervoor zorgen dat de vissen niet in de zijsloten zwemmen (foto: Tessel Linders). vergroot

Droogte

Na de droogte in 2018 die alle records brak, heeft het waterschap een zogeheten vissenprotocol opgesteld. Bedoeld om op tijd te kunnen handelen in noodsituaties. Zodat vissen niet happend naar adem uit een bijna drooggevallen sloot of beek moeten worden gered. De Groot: "Er is een duidelijke rol- en taakverdeling gemaakt tussen het waterschap, vissers, ecologen en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Daarmee winnen we enorm veel tijd en komen we in actie voordat het waterpeil te ver is gezakt."

Vissers

Het waterschap zorgt voor het juiste materieel, de vissers en natuurbeschermers leveren de handjes in geval van nood. En die nood was er onder meer bij de Strijpsebeek bij Oploo. Daar werden tientallen vissen door beroepsvisser Jan-Peter Kooistra uit het water gehaald. Bijgestaan door leden van de hengelsportfederatie.

De geredde vissen gaan tijdelijk in een bak met extra zuurstof in het water (foto: Tessel Linders). vergroot

"Er gaan natuurlijk vissen dood, maar we doen ons best om er zoveel mogelijk te redden", zegt Kooistra. Van de vijfhonderd meter beek die ze zijn doorgevaren stond er zo'n vierhonderd meter al bijna droog. "We zijn er gelukkig nog op tijd bij, want de vissen happen nog niet naar adem. Dat is goed."

Sambeekse uitwatering

De vangst bleek uiteindelijk zeer gevarieerd. "Het waren meer vissoorten dan we hadden verwacht", zegt De Groot. "Snoek, zeelt, ruisvoorn, blankvoorn, riviergrondel, kolbei, driedoornige, alver en vetje. En jawel hoor, de kleine modderkruiper zat er ook tussen."

Na een korte noodopvang werden de vissen een stukje verderop uitgezet bij de Sambeekse uitwatering in Oploo. Om vandaar het leven weer in volle vaart op te pakken.