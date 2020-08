Zo viert Brabant vakantie: camping in eigen tuin en met de auto naar Spanje

Sem Doomen bij de tent in de achtertuin waar hij samen met zijn zus twee weken in sliep (foto: familie Doomen). De familie Doomen gaat met de auto naar Spanje. Privefoto. Volgende Vorige vergroot 1/2 Sem Doomen bij de tent in de achtertuin waar hij samen met zijn zus twee weken in sliep (foto: familie Doomen).

Hoe viert Brabant in coronatijd vakantie. Blijven we thuis, kamperen we in eigen land of gaan we toch de grens over? Omroep Brabant vraagt het vandaag aan Sem (11), Floortje (14) en Pim en Renske Doomen uit Tilburg.

Malini Witlox Geschreven door

Je kinderkapsalon is zeven weken dicht, de kinderen hebben vakantie en je hebt een melige bui. Wat doe je dan? Het gezin van Renske besloot een ludieke video op te nemen, waarbij ze hun woning omdopen in ‘Camping Tuindorp’.

In een grappig filmpje van vier minuten zien we vader en moeder Doomen, voorzien van een koffer en een pak wc-papier, na een lange rit aankomen bij de camping. Ze checken in, krijgen de sleutels van hun luxe tent en genieten van het campingleven.

Kamperen in eigen tuin

“Die tent stond er al, omdat Floortje en Sem het leuk vonden om in een tent te slapen. Dat hebben ze ook twee weken lang echt gedaan. We hebben verder onder meer een luxe loungeset staan, een pinautomaat van de kapsalon en dachten ‘het is net een camping’. Daarna zagen we een gelikt reclamespotje. Zo kwamen we ook op het idee voor het filmpje. We hebben een script bedacht en zijn gaan filmen”, zegt moeder Renske over de campingvideo.

In het echt zit het gezin in een appartement aan de Spaanse oostkust. “Het is 2,5 uur vliegen, maar dat durfden we nu niet. We zijn erheen gereden. Het was wel even spannend, we hadden er al op gerekend dat we niet meer konden gaan. Maar het is hier prima. In de supermarkt moet je een mondkapje op, maar verder gaan we eigenlijk nergens heen waar extra regels gelden.”

Wachten op privacy instellingen...

De familie Doomen gaat met de auto naar Spanje. Privefoto. vergroot