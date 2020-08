Natalie ging op zoek naar haar autodief (en vond hem): ‘Hij heeft van de verkeerde gestolen'

De dief werd herkend op de bewakingsbeelden. (Foto: Natalie Quinten / Facebook) vergroot

Natalie (39) is een van bewoners van de Doctor van Beurdenstraat in Kaatsheuvel die zondag de dupe zijn geworden van een auto-inbraak zonder sporen. Ze besloot voor detective te spelen, zette bewakingsbeelden online en vond uiteindelijk de dief. “Hij beloofde de gestolen spullen terug te brengen, maar dat heeft hij nog steeds niet gedaan.”

Rebecca Seunis Geschreven door

Even dacht ze dat haar vriend hun bus niet op slot had gedaan, toen zondag allerlei dure spullen uit de auto waren verdwenen. Maar hij was zó zeker van het feit dat hij hun busje wel op slot had gedaan, dat Natalie op onderzoek uitging.

“In onze bus lagen de papieren van een van onze buren. Dat was natuurlijk heel gek. Ik ben met de buren gaan praten, die misten ook spullen", vertelt Natalie. "Toen zijn we camerabeelden gaan bekijken en je ziet de dief gewoon van de ene naar de andere auto lopen en op zijn gemakje auto’s doorzoeken.”

Jammer

Hoe dat kan, is voor Natalie inmiddels duidelijk: “Hij heeft waarschijnlijk een jammer gebruikt.” Met zo’n jammer gaat een auto niet op slot en zo kon de dief dus uit verschillende auto’s spullen stelen zonder sporen achter te laten.

“Hij heeft uit vier of vijf auto’s spullen gejat die nacht”, aldus Natalie. “Bij ons is voor zeker vijfhonderd euro aan fietsspullen gestolen.” Ze besloot de bewakingsbeelden op Facebook te zetten (zie ook onderaan dit verhaal). Binnen de kortste keren wist ze dankzij reacties wie de autodief was. “Ik heb hem via Facebook een berichtje gestuurd met: ‘Je staat online’. Hij gaf het daarna toe. Hij stuurde: ‘Sorry, ik was dronken. De spullen komen terug.'”

Ultimatum

Natalie gaf hem een ultimatum: zondagavond voor tien uur wilde ze de spullen terug hebben. “Maar dat is nog niet gebeurd. We willen dat hij hier niet zomaar mee wegkomt. We hebben vandaag aangifte tegen hem gedaan”, vertelt ze dinsdag. "Hij heeft van de verkeerde gestolen."

Er is nog een reden dat Natalie haar verhaal wil doen: “Ik wil dat mensen alert zijn op dit soort auto-inbraken. Want misschien zijn er nog wel meer mensen die denken dat ze hun auto niet op slot hebben gedaan de afgelopen tijd, maar die zijn gewoon bestolen. Ik wil dat mensen weten dat ze hun autosleutels in een blikje of in aluminiumfolie moeten bewaren, want dan werkt zo’n jammer blijkbaar niet!”

Wachten op privacy instellingen...