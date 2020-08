Bestuurder knalt tegen bord en vliegt over kuil in berm van A2 bij Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... De bestuurder vloog over een kuil (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto knalt tegen bord en vliegt de berm in

Een automobilist is dinsdagnacht tegen een omleidingsbord geknald en over een kuil gevlogen op de A2 bij Eindhoven. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook is hij volgens een getuige aangehouden voor rijden onder invloed.

Maaike Cnossen Geschreven door

De bestuurder raakte het bord, kwam in de berm terecht, vloog daar over de kuil en kwam volgens de getuige zeker 35 meter verderop tot stilstand. De bestuurder reed met een flinke snelheid, waardoor hij niet in de kuil terechtkwam maar er overheen ging.

Van zijn auto is bijna niks meer over. Een bergingsbedrijf is die komen ophalen.

Het geraakte bord (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties).