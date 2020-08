Thomas (20) uit Megen zag explosie in haven van Beiroet: 'Leek op een aardbeving'

De enorme explosie in de haven van Beiroet (foto: ANP). vergroot

Een gigantische knal en daarna een enorme rookwolk. Thomas van Druenen uit Megen had al snel door dat er dinsdagmiddag iets heftigs gebeurde in Beiroet. Hij hoorde en zag de enorme explosie vanaf een jacht waar hij op werkt. “We dachten eerst aan een aardbeving, omdat de boot begon te trillen.”

De 20-jarige Van Druenen zat te kaarten met een vriend toen ze de trillingen opmerkten. Zodra ze de knal hoorden, renden ze naar de kapitein. “What the fuck was dat?’, riepen we. De kapitein dacht aan een bom’.”

De ontploffing vond plaats in het havengebied, maar was in de hele stad en ver daarbuiten voelbaar. De explosie is volgens de Libanese president Aoun veroorzaakt door 2750 ton aan ammoniumnitraat dat lag opgeslagen.

Overvolle en beschadigde ziekenhuizen

Zeker 78 personen zijn om het leven gekomen en er zijn meer dan 4000 gewonden. Ziekenhuizen zijn overvol. Omdat ze in veel gevallen ook beschadigd zijn, zijn al honderden gewonden weggestuurd of geholpen op straat of parkeerplaatsen, meldt het Libanese Rode Kruis.

De Megenaar ligt niet in de haven waar de explosie plaatsvond, maar een stuk verderop. Zo’n tien kilometer. “We zijn de pier opgelopen en konden het zo zien”, vertelt hij. Of ze daar nu blijven, is nog niet duidelijk. Dit ligt aan de eigenaar van het jacht. Van Druenen pleegt onderhoud aan dat jacht en maakt schoon.

