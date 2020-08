Oude vrouw beroofd van gouden sieraden terwijl ze thuis een dutje doet

Een oude vrouw in Uden is dinsdag op klaarlichte dag beroofd terwijl ze thuis een dutje deed. De dief nam enkele gouden sieraden mee en wordt nog steeds gezocht door de politie.

Het slachtoffer woont in haar eentje aan de Filipstraat in Uden. Ze deed rond elf uur ’s ochtends een dutje in haar slaapkamer toen ze wakker werd van een raar geluid. Plots zag ze de dader in de kamer staan. Hij rende vervolgens met meerdere gouden sieraden het huis uit.